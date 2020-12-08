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Çanakkale açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 sığınmacı kurtarıldı.

Murat Yüksel   | 08.12.2020
Çanakkale açıklarında 16 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Ayvacık açıklarında can salının içinde bir grubun bulunduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye botla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 16 yabancı uyruklu, kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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