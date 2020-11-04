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Çanakkale açıklarında 102 sığınmacı yakalandı

Ezine açıklarında durdurulan teknede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 102 sığınmacı yakalandı.

Murat Yüksel   | 04.11.2020
Çanakkale açıklarında 102 sığınmacı yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında durdurulan teknede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 102 sığınmacı yakalandı.

Kumburnu açıklarında bir teknede yabancı uyruklular bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye botla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi.

Teknede bulunan 102 sığınmacı ve geçişi organize eden şüpheli, kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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