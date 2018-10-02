Can Dündar'a saldırı davasında karar

İSTANBUL

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin, "NTV muhabiri Yağız Şenkal'i silahla yaralamak" suçundan 4 bin 500 lira adli para, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanık beraat etti.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sekizinci duruşmaya tutuksuz sanıklardan Murat Şahin katıldı. Diğer sanıkların gelmediği duruşmada, saldırı sırasında yerden seken mermiyle bacağından yaralanan NTV muhabiri Yağız Şenkal de müdahil olarak hazır bulundu. Diğer müdahil Can Dündar'ı ise avukatı temsil etti.

Sanık Şahin, müdahil Dündar'ın cezalandırılmasını istedi

Beyanı sorulan sanık Murat Şahin, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Can Dündar'ın avukatlarının duruşmaya katılmaları şüphe uyandırmaktadır. Ben sanık olarak duruşmaya katılıyorum ve burada bulunuyorum. Can Dündar'ın Türkiye'ye karşı eylemlerinden cezalandırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Yağız Şenkal ve diğer müdahillerin avukatı Abbas Yalçın ise şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Şahin'in, müdahil Yağız Şenkal'a karşı, "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve müdahil Can Dündar'a karşı ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarının bir bütün halinde "silahla yaralama" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığın tamamlanan eyleminin yanı sıra teşebbüs aşamasında kalan eylemi nedeniyle ayrıca cezalandırılamayacağını bildirdi.

"Silahla yaralama" suçundan para cezası

Sanık Şahin'e, "silahla yaralama" suçundan, alt hadden uzaklaşarak 270 gün adli para cezası veren mahkeme, duruşmalardaki iyi halini gözeterek sanığın cezasını 225 gün adli para cezasına indirdi.

Mahkeme, Şahin'in günlüğü 20 liradan toplam 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına ve bu cezanın 20 taksit halinde ödenmesini kararlaştırdı.

Daha önce başka mahkemece sanık hakkında verilen bir kararın açıklanmasının geri bırakıldığına işaret eden mahkeme, bu davada alınan kararın açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik hüküm kurulmadığını da ifade etti.

Sanık Şahin'i "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapisle cezalandıran ve bu hükmün açıklanmasını geri bırakmayan mahkeme, "silahla tehdit" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı aldı.

Can Dündar'a karşı "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istenen Murat Şahin'in bu suçla ilgili dosyası ise ayrılarak, başka bir esasa kaydedildi.

"Hastane masrafım bile daha çok tuttu"

Mahkeme, "tehdit, silahla yaralamaya teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan Sabri Boyacı ile "tehdit ve silahla yaralama" suçlarından yargılanan Habip Ergün Celep hakkında ise atılı suçları işlediklerine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat hükmü kurdu.

Duruşmanın ardından davayı izleyen meslektaşlarına konuşan müdahil gazeteci Yağız Şenkal, karara tepki göstererek, "Bu karara itiraz edeceğim. Adliye önünde adam vurmanın bedeli 4 bin 500 lira. Hastane masrafım bile daha çok tuttu." ifadesini kullandı.

Olay

Can Dündar'a, yargılandığı davanın 6 Mayıs 2016'daki duruşmasında verilen aranın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahla ateş açan Murat Şahin, gözaltına alınmış, olayda gazeteci Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Murat Şahin 10 Mayıs'ta "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmış, gözaltına alınan diğer şüpheliler Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep ise savcılık ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

İddianamede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Murat Şahin'in, "kasten yaralama, silahlı tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret" suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar, bu kişiyi azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in ise "kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit" suçlarından 2 yıl altışar aydan 6 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Süreç

İddianameyi kabul eden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos 2016'daki duruşmada, sanıkların 11 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan değil, 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında olduğunu belirterek, görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Bu kararı değerlendiren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Eylül 2016'da verdiği kararla, 29 sanık avukatının, görevsizlik kararına yapılan itirazını kabul etmiş ve görevsizlik kararını kaldırarak, dosyayı yeniden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Bu mahkeme de 21 Ekim 2016 tarihli ilk duruşmada tutuklu sanık Murat Şahin'in tahliyesine hükmetmişti.

Muhabir: Murat Kaya,Muhammed Enes Can