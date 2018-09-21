Camide projeksiyon eşliğinde vaaz

Fotoğraf: AA/Sergen Sezgin

BURSA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Şinasi Yürek Camisi imamı Şerif Burhan, cuma namazı öncesindeki vaazlarını projeksiyon eşliğinde veriyor.

İmamlığı 30 yıldır yürüten Şerif Burhan, 2012'de görev yaptığı merkez Yıldırım ilçesindeki Ali Yazıcı Camisi'nde cuma namazlarına işitme engellilerin geldiğini fark etti. Burhan, 40 dakika süren vaazlardan bu kişilerin yararlanamaması üzerine projeksiyon kullanmaya karar verdi.

Cami cemaatinden de görüntülü verilen vaazların daha etkili olduğu yönünde olumlu geri dönüşler alan Burhan, projesini 1,5 yıl önce görev yapmaya başladığı Nilüfer'in 23 Nisan Mahallesi'ndeki Şinasi Yürek Camisi'nde sürdürüyor.

"Zahmetsiz rahmet olmaz"

Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım'da 6 sene önce başlattığı projesini 1,5 yıldır Nilüfer'de sürdürdüğünü söyledi.

İşitme engellilerin vaazları projeksiyon ile anlamaya başladığını belirten Burhan, "Biraz zahmetli oluyor ama zahmetsiz rahmet olmaz. Cemaatimizden iyi tepkiler alıyorum. Yaptığım işten de keyif alıyorum. Görsel ve işitsel olarak insanlara faydalı olabilmek ve görevi layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Sadece işitme engelliler faydalanmıyor"

Burhan, projeden sadece işitme engellilerin faydalanmadığına dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Örneğin Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvanın nasıl kesileceğini cami cemaatine görsel olarak anlatabiliyorum. Engelliler için yapılmış sarı parkelere araba park edenlerin fotoğraflarını da çekip burada cemaate bunun yanlış olduğuna da gösteriyorum. Cuma namazlarında 3 bin kişilik camimiz doluyor ve dışarıda da namazını kılanlar oluyor."

Cami cemaatinden Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Yoldaş da cuma namazlarını Şinasi Yürek Camisi'nde kıldığını dile getirdi.

Bir eğitimci olarak Şerif Burhan'ı tebrik eden Yoldaş, "Bu yöntemle vaaz verilmesi bütün vatandaşlar için kalıcı bir etki oluşturuyor. Bizler için vaazı hem işitsel hem görsel olarak dinlemek daha etkili oluyor." diye konuştu.