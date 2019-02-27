Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,320.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Türkiye

Çalıntı sorularla TSK'ya giren astsubaya ceza

Gümüşhane'de FETÖ'ye ilişkin görülen 2 ayrı davada, çalıntı sorularla astsubay okuluna girdikleri gerekçesiyle eski astsubay 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Veysel Kara  | 27.02.2019
Çalıntı sorularla TSK'ya giren astsubaya ceza

Gümüşhane

Gümüşhanede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen ve hakkında dava açılalan eski astsubaya 8 yıl 4 ay hapis cezası cezası verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çalıntı sorularla astsubaylık sınavını kazandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçlarından etkin pişmanlık hükümlerince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan R.K. katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Sınava hazırlanırken "Böyle bir şey yapıyorsunuz ama kul hakkıdır" diye sordum. Onlar da öyle bir şey yoktur, sizin yerinize kumar oynayan içki içen birisi gireceğine sizin gibi namaz kılanlar girsin dediler, bu şeklide kandırıldım. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından sanığı, kamu kurumu aleyhine zincirleme dolandırıcılık suçunu silahlı terör örgütünün faaliyeti içerisinde işlemiş olması gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis ile 980 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.

Aynı suçlardan görülen bir başka duruşmada ise mahkeme heyeti, meslekten ihraç edilen ve etki pişmanlık hükümlerince tutuksuz yargılanan sanık İ. U.' yu da 8 yıl 4 ay hapis ve 861 bin 520 lira adli para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası

KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Acu'ya FETÖ'den 13 yıl 6 ay hapis

Çekmeköy Kışlası'nda darbe girişimi davasında karar

FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti

FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama

FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama
FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe

FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe