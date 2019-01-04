Buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli

BAYBURT
Deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alan Bayburt, kış mevsiminin en yoğun yaşandığı illerden birisi olarak biliniyor.
Kentte kış mevsimiyle yağan karı eğlence haline getirmek isteyen Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, öğrencileriyle Dede Korkut heykeli yaptı.
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünün önündeki çalışma için çevreden 5 kamyon temiz kar getirildi.
Üç günlük çalışmayla kar, suyla yaklaşık 5 metrelik buz kütlesi haline dönüştürüldü.
Taş ve öğrencileri, 5 metrelik buz kütlesini işleyerek Dede Korkut heykelini oluşturdu.
Buzdan Dede Korkut heykeli, öğrenciler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Muhabir: Abdulkadir Nişancı