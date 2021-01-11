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Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı.

İbrahim Halil Aktürk   | 11.01.2021
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Istanbul

Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ve İSKİ'nin geçen hafta yaptığı kanalizasyon çalışmasının hatalı olması nedeniyle baskın yaşandığını iddia etti.  

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