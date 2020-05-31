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Bursa'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu.

Sergen Sezgin,Uğur Ulu,Yıldız Aktaş   | 31.05.2020
Bursa'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa/Ankara

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş etmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı çatışma sırasında, çevredeki binalardan bazılarının camları kırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi.

Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerinde zaman zaman biber gazı kullanan polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."

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