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Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledii

Bursa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı

Sinan Balcıkoca   | 18.06.2020
Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledii Fotoğraf: Sinan Balcıkoca/AA

Bursa

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin güçlükle ilerleyebildiği yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Özellikle Tahtakale Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.

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