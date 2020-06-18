Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledii
Bursa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı
Bursa
Bursa'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin güçlükle ilerleyebildiği yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.
Özellikle Tahtakale Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.