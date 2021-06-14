Bursa'da şiddetli yağış etkili oldu
Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, Mandıras Alt Geçidi de sular altında kaldı.
Bursa
Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam başlayan yağış sabah etkisini artırdı.
Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Şehit Mustafa Kurt Caddesi'nde bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Uludağ Caddesi'nde asfalt yol, yağışın etkisiyle yer yer dağıldı. Mandıras Alt Geçidi de sular altında kaldı.
Araç sürücüleri ve yayalar ulaşımda zorluklar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.