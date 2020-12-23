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Türkiye

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Uğur Çiçek   | 23.12.2020
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Bursa

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan Ç. (56) hayatını kaybetti.

Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S'nin (62) de yaşamını yitirdiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5'i hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

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