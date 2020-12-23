Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Bursa
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan Ç. (56) hayatını kaybetti.
Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S'nin (62) de yaşamını yitirdiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5'i hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.