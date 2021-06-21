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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sinan Balcıkoca   | 21.06.2021
Bursa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Sinan Balcıkoca - Anadolu Ajansı

Bursa

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

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