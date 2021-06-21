Bursa'da sağanak etkili oldu
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.