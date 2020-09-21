Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.
Bursa
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Jandarma Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopterlerle denetimlere destek veriliyor.
Bursa kent merkezinden havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.
Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.