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Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.

Sergen Sezgin   | 21.09.2020
Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopterlerle denetimlere destek veriliyor.

Bursa kent merkezinden havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.

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