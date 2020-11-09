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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sergen Sezgin   | 09.11.2020
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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