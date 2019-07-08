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Bursa il geneline elektrik verilmeye başlandı

Bursa'da TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza giderilerek bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Uğur Ulu   | 08.07.2019
Bursa il geneline elektrik verilmeye başlandı

Bursa

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arızanın giderildiği bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

Bursaray seferleri yeniden başladı

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle duran Bursaray seferleri yeniden başladı. 

Açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı. Tüm Bursaray hatlarında ulaşım normal seyrine döndü." bilgisine yer verildi. 

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

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