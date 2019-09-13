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Bursa için fırtına uyarısı yapıldı

Bursa ve çevrelerinde hızı 80 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Elif Özlem Çelikler   | 13.09.2019
Bursa için fırtına uyarısı yapıldı

Bursa

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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