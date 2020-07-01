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Burdur'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Uğur Ulu   | 01.07.2020
Burdur'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Uğur Ulu / AA

Bursa

Şehit Akbaş'ın (27) cenazesi, Osmangazi ilçesinde bulunan Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Törende şehidin annesi Zeliha, babası Mustafa İlhan Akbaş ve kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Polis yeleği giyen şehidin kız kardeşleri Sevcan Sabahat ve Semanur Akbaş, ağabeylerinin cenazesini selam vererek uğurladı.

Şehit polisin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Sacit Sabuncu, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Polis memuru Selcan Akbaş, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Şüphelilerden M.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Polis memuru Akbaş ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. 25 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen Selcan Akbaş, yaşam destek ünitesine bağlıyken bugün şehit olmuştu.

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