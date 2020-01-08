BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 07.00-14.25 aralığındaki 9 seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.