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BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca   | 08.01.2020
BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00-14.25 aralığındaki 9 seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyurulmuştu.

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