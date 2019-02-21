Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,811.80
Altın
1,338.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca  | 21.02.2019
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti