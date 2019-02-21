BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.