BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.