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'Buca metrosu için yatırım onayı çıktı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındığını bildirdi.

Mustafa Yıldırım   | 12.07.2019
'Buca metrosu için yatırım onayı çıktı'

İzmir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onay verdiği Buca metrosu projesinin yatırım programına alındığını kaydetti.

AK Parti İzmir milletvekillerinin İzmirlilerin menfaatleri doğrultusunda projenin yatırım onayı için Ankara'da yoğun bir mesai harcadığına dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı. Birileri basın üzerinden mesajlar verip rol kapma derdindeyken biz İzmir'in projelerini takip ediyoruz. AK Parti İzmir milletvekillerimiz, Buca metrosu projesi için büyük bir gayret sarf etti. Ancak önemli olan işin neticeye ulaşmasıdır. Buca ve Narlıdere metrolarının hizmete sunulması sürecinin de takipçisi olacağız. Buca metrosu için onay çıkmıştır. Tramvay hattının izni de çok yakında çıkacaktır."

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