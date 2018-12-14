TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

Canatan, hac ibadetine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 bin kişilik hac kotası bulunduğunu, bununla ilgili bu yılki anlaşmanın yenilendiğini belirterek, 80 bin kişinin içinden görevli sayıları düşüldükten sonra geriye kalan yaklaşık 75 bin kişilik kontenjanın yüzde 40'ının TÜRSAB'a bağlı hac ve umre yapmaya yetkili acentalar vasıtasıyla kayıt ve organizasyonlarının yapıldığını anlattı.

2019 yılı hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini bildiren Canatan, hacca gitmek isteyenlerin bu başvuruyu kaçırması halinde bir sonraki yılı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Canatan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel sektör ile hacca gideceklerin ne kadar ödeme yapacağının belli olduğunu ifade ederek, "Hacca gidecek kişiler bu yılki ödemelerini Suudi Arabistan riyali ile yapacak. Bu yıl ilk defa seyahat acentalarının kayıt ücretlerini de Suudi Arabistan riyali olarak seyahat acentaları adına Diyanet İşleri Başkanlığı tahsil edecek." diye konuştu.

Ekonomik olarak hacca gitmek isteyenler için yaklaşık 15 bin riyal ila 21 bin riyal arasında fiyat aralığı belirlendiğini aktaran Canatan, bu fiyat aralığının da odada kalacağı kişi sayısına göre değiştiğini, otel tercihleri için bir üst limit konulmadığını, 5 yıldızlı otellerde çok fazla seçeneğin bulunduğunu anlattı.

"Sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor"

Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."

Gelecek yıl hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini hatırlatan Canatan, hac kuralarının 28 Aralık Cuma günü çekileceğini ve 2 Ocak Çarşamba günü de kayıtların başlayacağını bildirdi.