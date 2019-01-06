Bu sezon şehit aileleri için hasat yapacaklar

DİYARBAKIR - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Üniversitesine (DÜ) ait 500 dönümlük alanda yapılan buğday ekiminden elde edilecek gelir, ilçedeki 15 şehit ailesine dağıtılacak.

Bismil'de Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, DÜ Bismil Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle üniversiteye ait 500 dönümlük arazide buğday ekildi.

Çalışma kapsamında arazinin bakımı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Bismil Meslek Yüksekokulu öğrencileri de arazinin takibini gerçekleştirecek. Hasattan elde edilecek gelir, ilçedeki 15 şehit ailesine verilecek.

Bismil Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, AA muhabirine, daha önce "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun" projesiyle ilçedeki dar gelirli ailelere yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projenin 3 yıl sürdüğünü kaydeden Yüksel, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere, tarım faaliyetleri yürütebilmeleri amacıyla arazi tahsisi yaptıklarını belirtti.

"Aziz şehitlerimize borçluyuz"

Bu yıl ise kendileri için çok değerli olan şehit ailelerinin yanında olduklarını göstermek için çalışma yürüttüklerini anlatan Yüksel, bu proje kapsamında her türlü teknik destek ve gübre desteğini vereceklerini bildirdi. Yüksel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin huzur ve kardeşliğini şehitlere borçluyuz. Bugün bu topraklarda birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyorsak, her şeyden önce bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Aileleri, onların bize emaneti. Şehit ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Yanlarında olmamız gerekiyor. Bu kapsamda şehit ailelerimize özel projeler gerçekleştirdik. Onlar için geziler düzenledik. 30 şehit yakınımız umreye gönderdik. Üzerinden yıllar geçmiş olsa bile o acının unutulması kolay değil. Evlatlarının yerine bizi koymalarını arzu ediyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz."

Arazi, sosyal hizmet projelerinde değerlendiriliyor

DÜ Bismil Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayrullah Akyıldız da DÜ'ye ait araziyi öğrencilerin çeşitli çalışmalar için kullandığını, aynı zamanda Kaymakamlık ve Belediyenin sosyal hizmet projelerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl arazinin şehit aileleri için değerlendirileceğini dile getiren Akyıldız, şehit aileleri için 500 dönümlük alanda sulu buğday ekimi yapıldığını bildirdi.

Kaymakamlığın tüm giderleri karşıladığını anlatan Akyıldız, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız da organik tarım nasıl yapılabilir, bunun üzerine çalışma yürütecekler." ifadelerini kullandı.