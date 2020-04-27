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Bozcaada'da konaklama tesisleri 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin faaliyetlerine ara verme süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.

Serkan İlik   | 27.04.2020
Bozcaada'da konaklama tesisleri 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Çanakkale

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin faaliyetlerine ara verme süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, yaptığı açıklamada, daha önce Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu ve Bozcaada Belediyesi tarafından 30 Nisan'a kadar konaklama tesislerinin kapalı kalması kararının alındığını hatırlattı.

Bu kararla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Yılmaz, salgının engellenmesi ve sosyal yalıtımın desteklenmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda daha önceki mutabakatla 30 Nisan'a kadar geçerli olan tüm konaklama tesislerinin tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması uygulaması, görülen lüzum üzerine 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır. Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır."

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