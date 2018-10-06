BOTAŞ'tan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama

BOTAŞ tarafından, İstanbul'da meydana gelen doğalgaz patlamasının, altyapı çalışmaları nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." denildi.

ANKARA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, İstanbul'da meydana gelen doğalgaz patlamasının, altyapı çalışmaları nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle, hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, patlamanın, İstanbul'un Silivri ilçesinin Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ ana iletim hattında, saat 17.30'da meydana geldiği bildirildi.

BOTAŞ Gaz Kontrol Merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki vanalar kapatılmış ve gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle, hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

Muhabir: Murat Temizer