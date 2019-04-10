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Türkiye

Botan Çayı'nda 100 kiloluk turna yakalandı

Siirt'te balıkçıların ağına 100 kilogramlık turna balığı takıldı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 10.04.2019
Botan Çayı'nda 100 kiloluk turna yakalandı

Siirt

Siirt'te Botan Çayı'nda balıkçıların ağına 100 kilogramlık turna balığı takıldı.

Halil Kezer, dün çayda yakalanan 2 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki balığı seyyar tezgahında satışa sundu. Büyüklüğüyle görenlerin dikkatini çeken ve kilogramı 40 liradan satılan balığı, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Botan Çayı'nın yöredeki vatandaşlara gelir sağladığını dile getiren Kezer, "Bu yıl bereket var, sürekli ağlarımıza büyük balıklar takılıyor. 100 kiloluk turna kısa sürede tükendi." dedi.

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