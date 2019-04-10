Botan Çayı'nda 100 kiloluk turna yakalandı
Siirt'te balıkçıların ağına 100 kilogramlık turna balığı takıldı.
Siirt
Siirt'te Botan Çayı'nda balıkçıların ağına 100 kilogramlık turna balığı takıldı.
Halil Kezer, dün çayda yakalanan 2 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki balığı seyyar tezgahında satışa sundu. Büyüklüğüyle görenlerin dikkatini çeken ve kilogramı 40 liradan satılan balığı, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
Botan Çayı'nın yöredeki vatandaşlara gelir sağladığını dile getiren Kezer, "Bu yıl bereket var, sürekli ağlarımıza büyük balıklar takılıyor. 100 kiloluk turna kısa sürede tükendi." dedi.