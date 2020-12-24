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Borçların ertelenmesi turizmcilere 'ilaç' gibi geldi

Turizm temsilcileri, kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarının 1 yıl ertelenmesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sektörü rahatlatacak, "ilaç" gibi bir uygulama olduğunu bildirdi.

Ayşe Yıldız   | 24.12.2020
Borçların ertelenmesi turizmcilere 'ilaç' gibi geldi

Antalya

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının ilk gününden beri turizm sektörüne destek olduğunu söyledi.

Turizm yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından borçların ertelenmesinin ve kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Narin, bunların sektörün en çok ihtiyacı olan desteklerden olduğunu kaydetti.

Kararın olumlu bir gelişme olduğuna değinen Narin, "Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesisleri kıyı turizmimizin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Bu yükümlülüklerin ertelenmesi özellikle bu tesislerimizi salgın sürecinde rahatlatacaktır." dedi.

"Sektöre oksijen maskesi gibi gelecek"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, söz konusu tesislerden temmuz ile aralık aylarında tahsil edilecek gelirlerin bir yıl süreyle ertelenmesinin sektör için değerli olduğunu vurguladı.

Ertelemenin iyi niyetle yapılmış, turizm için önemli bir destek olduğuna işaret eden Yavuz, "Böyle bir desteğin sağlanması, salgından etkilenen sektöre oksijen maskesi gibi gelecektir. Sektör için çok değerli. Sektörü ayakta tutmak için bu desteklerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Biz 6 aydır kısa çalışma ödeneği alıyoruz. Birçok kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bunlar önemli destekler." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise turizmde gerçek toparlanmanın 2023'te olacağını belirterek, "Borçların faizsiz ertelenmesi çok önemli. Sektöre ilaç oldu, çok olumlu buluyorum. Devletin bu dönemde vermiş olduğu destek, özellikle bizi önümüzdeki dönemlere daha olumlu bakmaya itiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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