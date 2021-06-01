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Bolu'da bulunan yavru karaca 'Sevimli' emin ellerde

Bolu'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru karacaya Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor.

Ömer Ürer   | 01.06.2021
Bolu'da bulunan yavru karaca 'Sevimli' emin ellerde Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Düzce

Bulunduktan sonra Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru karaca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirildi. Koruma altına alınan karacanın bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanı özenle besliyor.

Emiroğlu, annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı yavruya "Sevimli" ismini verdi.

"Birkaç günde bize alıştı"

Buğra Emiroğlu, AA muhabirine, bir haftalık yavrunun annesinin onu terk ettiğini ya da avcılar tarafından vurulduğunu düşündüklerini, belirterek, "2 aylık olana kadar sütle beslenecek. Kendini koruyabilecek güce sahip olduğunda ise doğal ortamına geri bırakılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinin, çevre illerdeki yaralı yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve bakımı için kurulduğunu anlatan Emiroğlu, "Burada elimizden geldiğince hayvanlarımıza iyi bakıyoruz ama doğal yaşamda kalmaları çok daha önemli. Biberonla yavru karacamızı beslemeye çalışıyoruz. Birkaç günde bize alıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Emiroğlu, doğal ortamdaki birçok canlının yavrulama dönemi olduğuna işaret ederek, bulunan yavruların "emin ellere" teslim edilmesinin önemine değindi.

Yaban hayvanlarının hassas olduğuna dikkati çeken Emiroğlu, kendilerine getirilenlerin bakımını en iyi şekilde yaptıklarını, gerekli durumlarda tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal ortamlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi.

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