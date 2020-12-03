Euro
9.60
Dolar
7.90
BIST 100
1,319.67
Altın
1,840.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “MEB Ajanda ve e- Okul Öğretmen Mobil Uygulamaları” tanıtım toplantısında konuşuyor. Kurtalan'da depremden etkilenen Kayabağlar beldesi havadan görüntülendi.
logo
Türkiye

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 03.12.2020
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Sis, Anadolu Otoyolu'nda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesiminde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Kent merkezinde de yer yer sis görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere 'Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın' uyarısı
Hatay'da bazı mahallelere 'korona yoğun bölge' afişi asıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu'da yaylacılar 'eve dönüş' yolunda

Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu

Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu
Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular

Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular
Seben Gölü'nün suları çekilince eski yapılar ortaya çıktı

Seben Gölü'nün suları çekilince eski yapılar ortaya çıktı