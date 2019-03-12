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Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşu durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.

Enes Duran   | 12.03.2019
Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşu durduruldu

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebeplerinin Bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur." ifadesi yer aldı.

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