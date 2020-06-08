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Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı.

Osman URAS   | 08.06.2020
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Çatal Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye gitti. 

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen lastik botta tespit edilen 41 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.

Sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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