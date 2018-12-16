Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda ev ve depoyu su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Fotoğraf: AA/Ali Ballı

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yaklaşık bir saattir etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu ile Bitez, Ortakent, Yahşi mahallelerinde yollar sular altında kaldı.

Su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Bazı esnafın kaldırımdaki malzemeleri ve tabelaları da sele kapılarak sürüklendi.

İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, adeta dereye dönüşen yolları trafiğe kapattı.

Bodrum'da çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Gündoğan Mahallesi'nde bodrum katındaki evin istinat duvarı çöktü.

Evin penceresinden yüzerek çıktılar

Sular altında kalan evin penceresinden yüzerek çıkan Atilla Yeşil, zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Etkili yağış nedeniyle duvarın çöktüğünü, camın patladığını anlatan Yeşil, "Eşim ve köpeğimizle oturuyorduk. Tazyikli su içeriye girdi ve bizi koridora doğru sürükledi. Yaklaşık 3 metre su vardı. Eşyaların üzerine çıktık ve yüzerek dışarıya çıkmaya çalıştık ancak kapı açılmadı. Geri dönüp, evin penceresinden çıkmayı başardık. Önce kendim çıktım, sonra eşim köpeği verdi ve eşimi çektim." diye konuştu.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkisi'ndeki bir sitenin yöneticisi Erkan Uçar da sitenin garajına su bastığını, bölgedeki çok sayıda evin de sular altında kaldığını söyledi.



Bodrum'un her yağışta sıkıntı yaşadığını dile getiren Uçar, "Her zaman olduğu gibi yağıştan yine etkilendik, çok sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.



İtfaiye ekipleri, evlerdeki suların boşaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Ali Ballı-Hatice Özdemir Tosun