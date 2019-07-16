Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölge sakinleri de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışıyor.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.