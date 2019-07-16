Euro
6.41
Dolar
5.71
BIST 100
98,077.52
Altın
1,411.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölge sakinleri de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışıyor.

Ali Ballı   | 16.07.2019
Bodrum'da orman yangını

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı

Benzer haberler

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

Siirt'te anız yangını 200 ton saman balyasını küle çevirdi

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Manisa'da palet fabrikasında yangın

Manisa'da palet fabrikasında yangın

Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın