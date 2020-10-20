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Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 380 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Ali Ballı   | 20.10.2020
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yıkım kararları onaylanan yapıların büyük bir kısmı sahipleri tarafından yıkılıyor.

Geçen yıldan bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380 yapının yıkımı bitirildi. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı.

Tespiti yapılan 1600 kaçak yapının yıkımı için ise hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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