Bodrum'da 16 göçmen batan tekneden kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden biri boğuldu, 16'sı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar Koyu'ndan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne açıkta alabora olduktan sonra battı.

1 kişi hayatını kaybetti

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 sahil güvenlik botundaki ekipler, boğulmak üzere olan 16 düzensiz göçmeni kurtarırdı, bir kadının cesedine ulaştı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 12'si Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklulardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Muhabir: Durmuş Genç







