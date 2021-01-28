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Bodrum ve Milas'a kar yağdı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Volkan Yıldız, Ali Ballı   | 28.01.2021
Bodrum ve Milas'a kar yağdı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum ilçe merkezinde uzun süre sonra kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar evlerinden cadde ve sokaklara çıktı.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü.

Antik kente gelenler, tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kar yağışının ilçede alışılmadık görüntüler sunduğunu söyledi.

Tokat, ilçedeki antik kentin beyaz örtüyle buluşmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.

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