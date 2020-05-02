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Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 02.05.2020
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma şehit oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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