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Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 24.03.2020
Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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