Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.