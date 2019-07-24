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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 24.07.2019
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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