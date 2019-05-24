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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Aykut Karadağ   | 24.05.2019
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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