Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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