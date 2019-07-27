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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 27.07.2019
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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