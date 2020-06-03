Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis kırsalında 3 gün önce 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, bugün 2 örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2020
Bölgede operasyon devam ediyor.
Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz.
Allah onları muhafaza etsin pic.twitter.com/i3LxN740aG
Bölgedeki operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.