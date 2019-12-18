Euro
6.58
Dolar
5.91
BIST 100
110,672.60
Altın
1,477.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da konaklayacağı otelin girişinde Türk vatandaşlarınca karşılanıyor
logo
Türkiye

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt'te jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 480 personel görev alıyor.

Sertaç Bulur   | 18.12.2019
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.


Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığınca 4 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme
AK Parti'li İskenderoğlu'ndan CHP'ye 'Las Tesis' tepkisi

AK Parti'li İskenderoğlu'ndan CHP'ye 'Las Tesis' tepkisi
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi