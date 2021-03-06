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Bitlis şehitlerine veda

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 asker, son yolculuklarına uğurlanıyor.

İzzet Mazı,Tunahan Akgün   | 06.03.2021
Bitlis şehitlerine veda Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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