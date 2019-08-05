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Türkiye

Bir tonluk 'Simbo' 24 bin 500 liraya satıldı

Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla pazarda satışa sunulan 1 tonluk "Simbo" adlı tosun, alıcısına kavuştu.

Kemal Karagöz   | 05.08.2019
Bir tonluk 'Simbo' 24 bin 500 liraya satıldı

Adıyaman

Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen 1 tonluk "Simbo" adlı tosun, 24 bin 500 liradan satıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi ise 1 ton ağırlığındaki "Simbo" adlı tosun gördü. Müşterilerden İsmail Sitil, hayvan sahibiyle pazarlık yaparak Simbo'yu satın aldı.

Besici Yunus Aydınlık, besi çiftliklerinin olduğunu belirterek, "Simbo'yu sattık. 1 tonluk hayvandan yaklaşık 700 kilogram et çıkar. Bereketli olsun." dedi.

Sitil ise hayvan seçmek için pazara geldiğini belirterek, "Simbo'yu gördüğümde hemen almak istedim. Sahibiyle 24 bin 500 liraya anlaştık. Pazarın en iyi hayvanı diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.


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