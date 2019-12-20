Bir haftada 946 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 946 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 13-19 Aralık'ta meydana gelen 27 olayda 946 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.