Binlerce yıllık mozaikte turp figürü

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde 2015'te bir inşaat firmasınca yapılması planlanan bina inşaatın temel kazısı sırasında taban mozaikleri bulundu. Bölge 3. derece sit alanı ilan edilirken inşaat çalışması durdurularak bölge koruma altına alındı.

Geçen yıl kasımda başlanan kurtarma kazısı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir mozaikte ise turp figürüne rastlandı.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70-80'ini karşılayan Kadirli ile özdeşleşen bir ürüne mozaikte rastlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Mozaiklerin milattan sonra 1. veya 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu anlatan Torun, "Burada Zeugma ile eş değer mitolojik karakterlere rastlıyoruz. Kadirli'nin tarihine ışık tutacak bir çalışma." diye konuştu.

"Figür turpun bölgede yaklaşık 2 bin yıl önce de yetiştirildiğini gösteriyor"

Osmaniye çevresinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ilk kez insan figürlü mozaiklere rastlanıldığını belirten Torun, şöyle devam etti:

"Burada bulunan mozaikler o dönem insanlarının yaşamıyla ilgili bilgiler veriyor. Mozaiğin birinde bir turp ile kucağında keklik ve elinde üzüm olan bir insan figürü yer alıyor. Bu figür, Kadirli ile özdeşleşen turpun bölgede yaklaşık 2 bin yıl önce de yetiştirildiğini gösteriyor. Ayrıca mozaiklerde Kadirli merkezde o dönemle ilgili ilk yazılı belgeyi de bulmuş durumdayız."

Muhabir: Muzaffer Çağlıyaner