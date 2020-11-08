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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici,Abdullah Çelik   | 08.11.2020
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara/Bingöl

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 12.22'de merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

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