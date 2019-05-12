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Binali Yıldırım cenaze namazına katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Deniz Nakliyat Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşi Dinemyis Akkaya'nın (73) cenaze törenine katıldı.

Hüseyin Kulaoğlu   | 12.05.2019
Binali Yıldırım cenaze namazına katıldı

İstanbul

Akkaya için Karacaahmet Şakirin Camisi'nde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi. 

Törende, Akkaya'nın yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Akkaya'nın yakınları katıldı.

Akkaya'nın naaşı, törenin ardından Etiler Ulus Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Dinemyis Akkaya'nın, manken Deniz Akkaya'nın annesi olduğu öğrenildi.

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