Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.
Bilecik
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.