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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.

Harun Kaymaz   | 09.06.2019
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

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