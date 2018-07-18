BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, "2019 yılının dijitalleşme yılı olarak ilan edilmesi ihtimali var. 2019 gazetelerin dijital yılı olabilir." dedi.

ORDU

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "2019 yılının dijitalleşme yılı olarak ilan edilmesi ihtimali var. O halde durumu son derece somut ve ciddi düşünmek gerekiyor. 2019 gazetelerin dijital yılı olabilir." dedi.

Karaca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilen "Medyaya Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Ordu Ticaret Borsası (OTB) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Karaca, yerel basının sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Karaca, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gazetelerle ilgili 2019 yılında bazı gelişmeler olabileceğini söyledi.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanına bağlı dijitalleşme ofisinden söz edildiğini belirten Karaca, "Belki de en hızlı harekete geçilecek, hatta duyumlarımız eğer bizleri yanıltmıyorsa 2019 yılının dijitalleşme yılı olarak ilan edilmesi ihtimali var. O halde durumu son derece somut ve ciddi düşünmek gerekiyor. 2019 gazetelerin dijital yılı olabilir." diye konuştu.

Karaca, yapılacak düzenlemeye ilişkin Basın İlan Kurumunun belirli ölçülerde hazırlıklarını yaptığını ancak bu dönüşümün basit bir hadise olmadığını, çok yönleri bulunduğunu ifade ederek, bu konuda önemli mesafe alındığı düşüncesini dile getirdi.

Dijital mecraya geçiş sistemiyle gazetelerin maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanacağına dikkati çeken Karaca, şöyle devam etti:

"Gazetelerimiz, şu anda resmi ilan yayınlıyorlar. Bunlar belirli bir tarife üzerinden yayınlanıyor. Bu tarifede, gazetelerimizin şu anda yapmış oldukları maliyetler, üretimler dikkate alınıyor ancak dijital mecrada bunların maliyetleri ciddi oranda düşecek. Bu anlamda bu süre içerisinde gazetelerin gelirlerindeki kayıpların da önlemesi için çalışma yürütülüyor."

Karaca, dijital ortama geçilmesi durumunda gazetecilik sektöründe çalışanlarda iş kaybı yaşanmaması için dikkatli ve kontrollü bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sektörde basın emekçisi olarak kaç kişinin çalıştığı konusu ölçülemiyor. Genel olarak profesyonel anlamda 8-10 bin iş gücünden söz ediliyor. Eğer geçiş sürecini iyi planlayıp iyi yönetirsek, ben kayıp olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü dijital dönemde de yeni kabiliyetlere, yeni elemanlara muhakkak iş var. Biz, yeni mezunları da değerlendirdiğimiz gibi halihazırda gazetecilik yapan meslektaşlarımızı yeni duruma eğitmek suretiyle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ümit ve temennimiz hiç kaybın olmaması. Eğer dikkatli davranabilirsek, kontrollü olursak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum ama her halükarda oldu diyelim, o zaman bu kayıpların telafi edileceği mekanizmaların devreye girmesi lazım. Biz bunun için de bir proje hazırlığı içerisindeyiz."

Konuşmanın ardından, proje kapsamında kursa katılan gazetecilere sertifikaları verildi.

Programa, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Muhabir: Hayati Akçay